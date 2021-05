Si avvicina la sfida di stasera contro il Torino per la Lazio. Dopo i dubbi di ieri viste le prove tattiche a metà, stamani è andata in scena un’ulteriore sgambata nella quale Inzaghi ha scelto gli 11 per la gara contro i granata. Si tratterà di una partita importante per il tecnico piacentino. In primis per incrementare la serie vincente in casa (12 trionfi di fila all’Olimpico). In secondo luogo per regalare le ultime speranze di salvezza al Benevento del fratello Pippo che affronterà il Toro proprio all’ultima giornata.



MILINKOVIC E CAICEDO OUT – L’allenamento tattico di stamani ha confermato le assenze di Milinkovic e Caicedo. Entrambi non si sono allenati sia oggi che ieri e a questo punto difficilmente compariranno tra i convocati per stasera. In base a quanto emerso dal campo, tra i pali tornerà Strakosha. Il portiere albanese sarà difeso dal terzetto Marusic-Luiz Felipe-Radu.

A centrocampoagirà ovviamente sull’out di destra, mentrela spunterà su Lulic su quello mancino. A fare le veci di Milinkovic nel cuore della linea mediana conci sarà, non Parolo come sembrava dopo la rifinitura di ieri. Infine, piccola sorpresa anche in attacco. Viste le prove insufficienti contro Parma e Roma disembrava fosse arrivato il momento di Pereira al fianco di. Invece, la Scarpa d’Oro in carica sarà coadiuvata di nuovo dall’ex Fenerbahce. Oltre Milinkovic e Caicedo quest’oggi non si sono allenati neanche: Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Akpa Akpro, Leiva, Luis Alberto, Fares; Muriqi, Immobile.

A disp.: Reina, Alia, Patric, Novella, Armini, Parolo, Escalante, Cataldi, Lulic, Pereira. All.: Inzaghi.