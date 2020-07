La Lazio non va oltre lo 0-0 in casa dell'Udinese, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi commenta a Sky Sport al termine dell'incontro: "Abbiamo provato in tutte le maniere, soprattutto nel primo tempo in cui siamo stati lucidi nelle scelte. Potevamo fare meglio nella ripresa, è subentrata un po' di stanchezza, l'Udinese con Lasagna era sempre pericolosa nelle ripartenze. C'è stato quel tiro di De Paul al 96'. Avremmo dovuto vincere, ma questo periodo è così. Ci mancano tre punti per l'aritmetica qualificazione alla Champions, siamo vicini, abbiamo questa partita importantissima con la Juventus e dobbiamo andare avanti. Sappiamo tutti cosa abbiamo dovuto passare alla ripresa, nulla toglie al cammino di questi ragazzi che hanno vinto una Supercoppa, devono centrare questo obiettivo Champions che manca da 14 anni, abbiamo lottato per lo scudetto fino a otto giornate dalla fine. Abbiamo pagato infortuni e sosta forzata, ma a questi ragazzi non potrei mai dire nulla. Polemiche con il nutrizionista? Se n'è parlato tanto, ma c'è stata tanta tranquillità. Sono state cose costruite ad arte. C'è stato il presidente come sempre durante l'anno, una persona sempre obiettiva, è normale che come proprietario vuole sapere le cose. Il nostro problema è che giocando sempre con gli stessi uomini non siamo più lucidi, eravamo la miglior difesa e non lo siamo più. Non è per creare alibi, ma è normale che non avendo rotazioni nonostante la squadra corra come prima del lockdown secondo i dati, non abbiamo lucidità. Si tratta di scelte, che prima non sbagliavamo e ora sì. In questo momento posso dare poco alla squadra dalla panchina".