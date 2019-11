Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha presentato la sfida di domani contro il Lecce in conferenza stampa: "Formazione? Lulic e Luis Alberto giocano sicuramente, sugli altri dovrò valutare".



SULL'EUROPA - "Quest'anno ci sono stati imrpevisti, sconfitte non meritate. Ci hanno negato un rigore sacrosanto. A volte qualcuno critica gli arbitri italiani, dovrebbero vedere cosa succede in Europa".



SU MILINKOVIC - "Tutti si aspettano molto da lui, è un giocatore di qualità e quantità. Può fare meglio, ma ho trovato grande disponibilità".



SU CORREA - "Mi auguro sia disponibile, ieri ha lavorato bene. Spero possa ripresentarsi oggi nel migliore dei modi".



SULLA CHAMPIONS - "Vogliamo crescere, sappiamo che sfidiamo squadre importanti. Vogliamo alzare questa benedetta asticella, non solo con trofei ma anche con il ritorno in Champions".