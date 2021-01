Dopo la vittoria contro la Fiorentina, la Lazio trova i 3 punti anche contro il Parma. Simone Inzaghi, intervenuto a Sky Sport, ha analizzato così il successo: "Abbiamo meritato la vittoria, la squadra è stato molto bene in campo, ha sviluppato ottime trame. Avremmo dovuto sbloccare prima la partita, ma è un risultato che ci dà fiducia, autostima. Caicedo titolare? Ha sempre avuto un ruolo fondamentale, si fa volere molto bene da tutti. Siamo contenti di lui e vogliamo che rimanga con noi".



"Abbiamo avuto un girone di Champions non semplice, sapevamo che qualche punto l'avremmo lasciato per strada. Queste ultime due partite le abbiamo vinte, le tre precedenti meritavamo di più. Sapevamo che, con la Champions, qualcosa avremmo perso. La squadra e la mia voce testimoniano che non molliamo niente, che vogliamo stare lì. Cosa mi ha detto Luis Alberto? Viene da tre partite in una settimana giocate ad alto livello. Oggi gli avevo detto che l'avrei risparmiato un po'. Per il mercato abbiamo un ds bravissimo, il mio auguro è quello di poter giocare al completo. Oggi avevamo a casa Lulic, Fares e Correa che per noi sono giocatori fondamentali".