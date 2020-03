Inzaghi non molla, non vuole cali di tensione, ora che la lotta Scudetto sta per entrare davvero nel vivo. Questo marzo pazzo non deve trarre in inganno: la Lazio non può permettersi di fermarsi. Prossimo appuntamento: 15 marzo, Inzaghi recupererà tutti gli effettivi, una manna in un momento complicato. Ma la 'sosta' forzata non deve trarre in inganno.



INZAGHI NON VUOLE CALI - Come riporta il Corriere dello Sport, Inzaghi è carico, è sul pezzo, sa che il momento è davvero delicato. In allenamento ha spronato i suoi a non mollare, nemmeno mentalmente: "Massima concentrazione anche se non giochiamo, restiamo carichi", ha urlato ieri ai suoi. Domani amichevole a porte chiuse, la Lazio non vuole cali di tensione, e vuole mantenere la confidenza coi ritmi partita.