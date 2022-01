Ore febbrili in casa Lazio per cercare di regalare a Sarri almeno un rinforzo in queste ultime ore di mercato. Miranchuk resta l'obiettivo principale per l'attacco, ma spunta il nome di Patrick Cutrone dell'Empoli come piano B. Il profilo dell'ex Milan si aggiunge quindi a quello di Pinamonti (in forza ai toscani, ma di proprietà dell'Inter, ndr), sui cui i biancocelesti avevano già messo gli occhi da tempo.



Riguardo queste voci di mercato però si è espresso questa mattina il presidente del club azzurro, Fabrizio Corsi, intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia. Queste le sue dichiarazioni: "​Cutrone e Pinamonti non si muovono: non ci vogliamo privare dei nostri titolari in attacco, dato che hanno giocato spesso insieme e altre volte si sono dati il cambio in campo. Certo, se Lotito si presentasse con un'offerta di 10 milioni, a quel punto ci potremmo sedere per iniziarne a parlare..."