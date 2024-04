Essere disponibile con i tifosi in giro per la città rischia di trasformarsi in un boomerang per i giocatori dei nostri club, spesso attirati in trappole che si trasformano in fenomeni social. L'ultimo calpatitato è stato l'attaccante della Lazio Gustav Tang Isaksen che, fermato per strada città dopo la vittoria ottenuta ieri contro il Genoa è caduto nel tranello di due tifosi della Roma.Fermatosi per un selfie divenuto poi video e condiviso sui social, a Isaksen viene. La gaffe è inevitabile e sta facendo il giro del web con i tifosi giallorossi a incalzare quelli biancocelesti con sfottò e risate.