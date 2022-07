Jony saluta la Lazio. Stavolta per sempre. L'ala ex Malaga è già in Spagna, nella sede del ritiro dello Sporting Gijon. Dopo averci giocato in prestito nella scorsa stagione, ora punta a rimanerci. Il suo contratto con i biancocelesti scade nel 2023. Si sta lavorando ad una rescissione contrattuale o, in alternativa, ad una formula di trasferimento in prestito fino allo svincolo tra 12 mesi. Il classe '91 comunque già oggi potrebbe essere a disposizione del club spagnolo per gli allenamenti.