, arrivato nella giornata di ieri, poco prima del gong finale del calciomercato: l'exè sbarcato a Fiumicino, per lui visite mediche in Paideia e poi la firma sul contratto che lo legha ai biancocelesti fino al termine della stagione.“I'm happy to be here. Forza Lazio”,"Sono contento di essere qui. Forza Lazio": queste le sue prime parole.