Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in, che chiude il turno di campionato pre-pasquale:Lazio – Juventus sabato ore 20.45Cecconi – BercigliIv: GiuaVar: IrratiAvar: Zufferli45'+ - Giallo per Locatelli, durissimo nel suo intervento su Immobile: giallo anche per lui.45' - Giallo ad Alex Sandro per atterramento ai danni di Cataldi. Era diffidato, salterà la gara contro il Sassuolo.42' - Controllo Var anche sul pareggio di Rabiot, ma nulla di irregolare nella serie di ribattute.39' - Gol diche sembra sbilanciare nettamente Alex Sandro prima di mettere in rete, dopo un check del Var la rete viene convalidata. La panchina della Juve esplode nella protesta, Bonucci viene ammonito e un membro dello staff.31' - Kostic ferma un fraseggio laziale con un braccio, punizione ma anche qui si poteva scegliere di estrarre il giallo. Forse ha influito l'immediata dichiarazione di colpevolezza del 17 bianconero.22' - Vlahovic sale sopra al piede di Felipe Anderson che rimane a terra dolorante, ci poteva stare il giallo per il serbo della Juve.17' - Rabiot giù in area, contatto troppo lieve con Milinkovic per il rigore.12' - Punizione per la Lazio concessa per un presunto tocco di mano di Locatelli, che in realtà sembrava aver colpito il pallone con la spalla.