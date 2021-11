Dopo la pausa per le nazionali, la Serie A riparte col botto: quello di oggi alle 18 tra Lazio e Juventus è uno sei big match della 13 giornata, il secondo anticipo del sabato dopo Atalanta-Spezia. Sfida speciale per Maurizio Sarri, che sulla panchina bianconera ha vinto uno scudetto prima di essere esonerato. Storie e intrecci di mercato all'Olimpico, dove tra gli osservati speciali ci sarà Sergej Milinkovic Savic da tempo nel mirino della Juve (QUI le parole dell'agente sul possibile futuro a Torino).



COME ARRIVANO - I biancocelesti sono quinti a 21 punti, arrivano da un 3-0 contro la Salernitana e insieme a Milan e Napoli hanno il miglior rendimento casalingo del campionato: cinque vittorie e un pareggio all'Olimpico, nelle ultime cinque partite tra campionato e coppa ha subito un solo gol (contro l'Inter). Dall'altra parte c'è una Juve che ha iniziato la stagione col freno a mano e cerca i tre punti per entrare in zona Europa League agganciando proprio la Lazio. I bianconeri sono ottavi con due sconfitte nelle ultime tre partite di campionato, ha vinto l'ultima partita 1-0 con la Fiorentina e l'obiettivo è dare continuità a quel successo.



LE SCELTE - Non ce l'ha fatta a recuperare Ciro Immobile: l'attaccante non è stato convocato e si punta a recuperarlo per la sfida di giovedì in Europa League. Al suo posto giocherà Pedro come falso nueve con Zaccagni e Felipe Anderson sulle fasce. In mezzo al campo Cataldi e Luis Alberto hanno vinto i ballottaggi con Leiva e Basic. Nella Juve out Dybala, davanti ci saranno Chiesa e Morata; difesa a tre per Allegri, che schiera Pellegrini largo a sinistra con McKennie, Locatelli e Rabiot in mezzo. Dietro, con Bonucci e de Ligt, c'è Danilo.

Le formazioni ufficiali:

Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni​. All.: Sarri.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Pellegrini; Chiesa, Morata. All.: Allegri.