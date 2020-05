Il campionato non è ancora ripreso, ma la sfida traè partita e ad accendere la miccia ci pensa. In una lunga diretta Instagram con il comico spagnolo Manolo Morera, il fantasista biancoceleste parla così di Cristiano Ronaldo e dei bianconeri: ". Lui è da ammirare, tutto quello che ha ottenuto se l'è guadagnato e non gli hanno regalato nulla. E' puro lavoro.. E' evidente però che Cristiano abbia una mentalità vincente: ha vinto tutto e continua a lavorare per vincere altro, per questo ha fatto tanta strada".- Luis Alberto parla anche della Serie A ("Si dice che il calcio italiano sia difensivo, ma non è vero: l'Atalanta ad esempio gioca molto bene, come il Napoli all'epoca di Sarri"), e ha fretta di tornare in campo: "a situazione in Italia sta migliorando, ma in maniera più lenta rispetto alla Spagna. La gente è tornata in strada, ma alcuni negozi sono ancora chiusi. Abbiamo iniziato gli allenamenti individuali: i campi sono separati, stiamo facendo un po' di corsa e palestra, e poi tocchiamo il pallone. Ci alterniamo in quattro gruppi, domani mi tocca andare la mattina. La situazione in Italia sta migliorando, ma in maniera più lenta rispetto alla Spagna. La gente è tornata in strada, ma alcuni negozi sono ancora chiusi. Abbiamo iniziato gli allenamenti individuali: i campi sono separati, stiamo facendo un po' di corsa e palestra, e poi tocchiamo il pallone. Ci alterniamo in quattro gruppi, domani mi tocca andare la mattina".