Previsto il tutto esaurito all'Olimpico sabato sera per Lazio - Juventus. Il dato sui biglietti venduti a tutto ieri sera era di 26000 tagliandi staccati, a cui si sommeranno gli abbonati, per un totale che già ora supera le 50000 presenze. La società biancoceleste punta a riempire anche tutta la Curva Sud, avendo riservato la vendita dei biglietti solo ai possessori di fidelity card. C'è fermento tra i tifosi in vista di una sfida cruciale nella corsa Champions, al netto di quelle che saranno le decisioni defintive sulla penalizzazione dei bianconeri. Dopo il pieno d'amore in trasferta (dopo Monza, settore ospiti esaurito sia a La Spezia, sia a Milano contro l'Inter), i laziali vogliono far arrivare a Immobile e compagni tutto il supporto possibile per centrare un piazzamento tra le prime 4.