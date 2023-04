Torna subito al lavoro la Lazio dopo la vittoria di ieri a Monza. Sarri inizia già a preparare la sfida contro la Juventus di sabato prossimo, per la quale riavrà a disposizione Adam Marusic. Il terzino ha scontato la squalifica per il rosso nel finale del derby ed è pronto per riprendersi una maglia da titolare.



Da valutare invece le condizioni di Mario Gila, tornato già dalla scorsa settimana ad accusare un dolore al piede, simile a quello avuto a inizio 2023. Il centrale spagnolo era assente in Brianza ma punta a recuperare per sabato. Contro i bianconeri ci sarà poi Immobile, che ieri ha messo nelle gambe i primi 25 minuti post infortunio subentrando nel finale. sfrutterà questi giorni per aggiungere altra benzina e guidare l'attacco biancoceleste.