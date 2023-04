Andrà invece in scena sabato sera la partita clou di giornata, anche la più equilibrata secondo i betting analyst. Lazio e Juventus si troveranno all'Olimpico per contendersi punti importantissimi sia per consolidare il secondo posto dei biancocelesti, sia per continuare una rimonta senza sosta dei bianconeri, ora a soli sei punti dal quarto posto dell'Inter. Gli ultimi sei precedenti in campionato premiano nettamente la Juve, che ha all'attivo quattro vittorie e due pareggi, ma stavolta le quote sono in equilibrio praticamente perfetto, con Sarri a 2,75, Allegri a 2,72 e il pari a 2,95. Preferenze identiche anche tra gli scommettitori, con entrambe le squadre al 34% delle preferenze e la «X» poco più indietro, al 32%. Di fronte si troveranno due delle difese più solide del campionato: la Lazio ha subito 0,7 gol per partita, mentre la Juventus è a 0,81. In tabellone vola quindi l'Under 2,5, a 1,45, mentre nelle scommesse sul risultato esatto spicca l'1-1 a 6,10.