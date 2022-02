Il pomo della discordia lanciato sul tavolo del mercato della Lazio si chiama Dimitrije Kamenovic. Ne parla oggi il Corriere dello Sport. Sarri lo aveva bocciato a giugno, ma Tare aveva già promesso al procuratore Kezman che sarebbe stato tesserato. E così è avvenuto il 31 gennaio.



Nulla di personale tra il calciatore e il tecnico. Semplici valutazioni di campo. Ora però il terzino si giocherà le sue carte. ​È rimasto in nel limbo per un anno e ora tutto quello che chiede è una possibilità di mettersi in mostra. Non ha mai fatto storie, accettando suo malgrado la situazione creatasi intorno a lui. Ha atteso con pazienza, rischiando anche di perdere la nazionale. Secondo Tare può ripercorrere le orme di Kolarov, ma intanto non gioca una partita ufficiale da mesi. Per ora è stato inserito in lista UEFA. ​È a disposizione del mister. La speranza è di non dover aspettare ancora a lungo per avere la sua chance.