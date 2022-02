Tutto fatto, anzi no.. Tutto è cambiato in poco meno di due mesi: a metà dicembre, a margine della festa di Natale del club biancoceleste,("​Il mister non è precario, anzi ho dato mandato affinché venga rinnovato il suo contratto di altri due anni"), al 2 febbraio non solo la firma non è arrivata, ma la permanenza del Comandante a Roma fino al 2023 non è nemmeno così scontata.Alla base ci sarebbero differenze di vedute sul mercato, con l'ex guida del Napoli che si aspettava di più(Kamenovic, tesserato dopo che a inizio stagione era stato bocciato dallo stesso Sarri, e Cabral, anche se dalla Lazio smentiscono una mancata condivisione sul suo arrivo). La situazione è tesa, Sarri non è soddisfatto e l'ha detto a chiare lettere.C’è infatti una clausola sul contratto che va eventualmente esercitata entro maggio.I sostenitori, intanto, sono sul piede di guerra.Nel mirino Lotito e il direttore sportivo Tare, contro il quale qualcuno è andato oltre. In questi giorni alcuni beceri hanno preso di mira suo figlio, ​Etienne Tare, attaccante della Primavera della Lazio, sui social,Toccherà a Sarri e ai giocatori provare a ricomporre una frattura che rischia di condizionare il resto della stagione. Alla fine della quale potrebbe esserci un fuggi fuggi.