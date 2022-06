Intervento in tuffo quasi sulla linea della porta della Lazio. A compierlo è Kepa che da Londra chiama Sarri per chiedergli di farlo arrivare a Formello. A riportare questa indiscrezione oggi è Il Messaggero e così, proprio mentre la trattativa per Carnesecchi sembrava indirizzata verso la conclusione, il portiere spagnolo del Chelsea potrebbe bloccare la situazione.



Il classe '94 basco ha già lavorato col tecnico toscano, ai tempi in cui sedeva sulla panchina dei blues, e vinto con lui l'Europa League. Il suo nome era nella lista dei preferiti del mister, ma i costi elevati dell'operazione lo avevano da subito fatto apparire come un sogno quasi impossibile. Oggi invece il quotidiano romano racconta che, nella chiacchierata al telefono tra i due, l'estremo difensore avrebbe confidato di essere anche disposto a decurtarsi di parecchio lo stipendio, per favorire il trasferimento. Inoltre, si legge sempre nella stessa notizia, ci sarebbe anche il c.d. decreto crescita da poter sfruttare per i biancocelesti, per agevolare ulteriormente la spesa.