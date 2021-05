Dopo la promozione dalla Serie B alla A con la Salernitana, Sofian Kiyine è pronto a tornare alla Lazio. Il marocchino però, intervistato da Il Corriere dello Sport, non ha dubbi sulla destinazione ideale per lui. Ecco le sue parole: "Sono legatissimo a Salerno. Vorrei restare qui, ma non dipende solo da me. Nella mia carriera, tra Chievo, Lazio e Salernitana ho imparato che l’equilibrio è la cosa più importante. Bisogna capire bene quando è il momento in campo di forzare una giocata o no".