L'ex attaccante della Lazio Miroslav Klose ha parlato al Messaggero, e nel corso dell'intervista ha commentato anche la scelta di Milinkovic Savic di lasciare i biancocelesti per andare all'Al-Hilal in Arabia Saudita: "Mi ha un po’ sconvolto. Ho giocato con lui e lo conosco come giocatore e professionista, era perfetto per la Liga o la Premier. Campionati veri che gli avrebbero permesso di fare la Champions. In carriera è un passo che va compiuto, altrimenti ti rimane il rimorso. Rispetto la sua decisione, ma non la condivido. Era meglio andare ovunque, piuttosto che finire nel deserto".



I DETTAGLI - Arrivato all'ultimo anno di contratto con la Lazio, Milinkovic aveva deciso già da tempo di non rinnovare e il club aveva pensato di venderlo subito per non perderlo a zero tra un anno; il giocatore aveva trovato un accordo con l'Inter e per la Juventus è sempre stato un pallino, ma l'Al-Hilal ha affondato il colpo con un'offerta di 40 milioni alla Lazio e 20 a stagione al giocatore per tre anni.