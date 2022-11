Il campo dell’Olimpico non lo ricordavo così brutto, mister Sarri aveva ragione.

Protagonista della Partita della Pace all'Olimpico,ha rilasciato alcune dichiarazioni a Lazio Style Radio. L'ex attaccante biancoceleste si è soffermato in particolare

Il tedesco, a margine dell'evento di beneficenza, ha anche dato la sua opinione sull'andamento attuale della Lazio e sul rendimento di chi ha idealmente raccolto il suo testimone come attaccante: "La Lazio sta disputando un gran campionato. Mi piace tanto la sua grinta, speriamo che dopo la sosta possano continuare così. Immobile? Mi aspettavo che sarebbe diventato così perché ho visto la qualità, fa bellissime cose in campo. Mi fa piacere che sia il miglior marcatore perché mi piace tanto anche come persona".