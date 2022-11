Balzo in avanti della Lazio in classifica rispetto a un anno fa. 30 punti dopo 15 gare, oltre al quarto posto momentaneo, significano un miglioramento di +8 punti in confronto a quanto fatto nella stagione scorsa. Nel 2021-22 a questo punto del campionato i biancocelesti erano noni, avevano subito 29 gol (oggi sono 11) e tenuto la porta inviolata solo due volte (oggi i clean sheet sono 9).



I capitolini sono la squadra migliorata di più tra le squadre di vertice. Milan, Inter e Atalanta hanno addirittura un saldo negativo. Il Napoli ha 5 punti in più rispetto a dodici mesi fa, la Roma 2 e la Juve 7. Al di là della sconfitta di ieri, i numeri degli uomini di Sarri evidenziano perciò un netto passo in avanti in termini di rendimento. Punto di partenza importante in vista della ripresa a gennaio.