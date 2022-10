Non un avvio di stagione esaltante per Toma Basic. Le premesse dal ritiro di Auronzo per il centrocampista della Lazio sembravano ben altre, che invece si ritrova, al momento, evidentemente indietro nelle gerarchie di Sarri. Il suo agente Adrian Aliaj però oggi, parlando ai microfoni di gianlucadimarzio.com, ha ribadito che il croato sta bene a Roma e non ha intenzione di lasciare i biancocelesti:



"Toma in Italia sta benissimo. È felice e non c’è nulla che possa allontanarlo da Roma. Ha fatto una preparazione estiva di altissimo livello, dove si è allenato bene e ha segnato molti gol. Lui si sente migliorato molto dopo il primo anno in Italia e andare via ora non avrebbe alcun senso. Il vero Basic non l’avete ancora visto. Ha tanta qualità da esprimere, è un un giocatore completo, che può fare a centrocampo le due fasi di gioco. Abbiamo un contratto molto lungo con la Lazio e l'intenzione è quella di restare. Lui ha tutta l’intenzione di affermarsi alla Lazio, con Sarri".