A godere della magia di Luis Alberto lunedì sera all'Olimpico c'era anche il suo agente, Miguel Alfaro. Lo racconta oggi Il Messaggero, secondo cui il procuratore dello spagnolo - che si trova a Roma già da alcuni giorni - ha avuto anche un colloquio con Tare in occasione di Lazio - Sampdoria. Sul tavolo diversi temi: non solo il futuro del centrocampista spagnolo (in scadenza nel 2025, con tanti estimatori in Spagna e una promessa di ritorno a casa fatta al Cadice), ma anche quello di altri assistiti di Alfaro in orbita Lazio, come Escalante, Jony e Jutgla. Quest'ultimo, di proprietà del Bruges e già accostato ai biancocelesti a gennaio, potrebbe diventare un nome caldo in estate per rinforzare l'attacco. Per gli altri due invece, attualmente in prestito rispettivamente al Cadice e allo Sporting Gijon, si cerca ancora una sistemazione defintiva.