La Lazio giocherà gli ottavi di finale d'andata di Conference League martedì 7 marzo e non, come tutte le altre squadre, giovedì 9: questo cambio di programma, rarissimo, è dovuto al fatto che anche la Roma deve disputare la stessa gara in Europa League nelle stesse condizioni, e dunque l'Olimpico non può "sdoppiarsi" per ospitare nello stesso giorno la Real Sociedad e l'avversaria dei biancocelesti. .