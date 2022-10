La vittoria a Bergamo ha certificato la competitività della Lazio per i vertici. Ne parla stamattina in Corriere dello Sport. Contro l'Atalanta, anche senza Immobile, in campo si è vista una prova di carattere e personalità che inevitabilmente proietta la squadra di Sarri verso obiettivi nobili.



Il tecnico predica calma. Ma certi traguardi non sembrano più utopia, se dopo 11 partite la classifica recita terzo posto a 24 punti con la miglior difesa, terzo miglior attacco e due scontri diretti su tre vinti. E in una stagione anomala come questa, con la lunga pausa mondiale a rimescolare le carte, tutto può succedere.