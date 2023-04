Torna alla ribalta il tema dello stadio Flaminio. L'assessore allo sport e turismo di Roma, Alessandro Onorato ne ha parlato ai microfoni di notizie.com, sottolineando come la Lazio, dopo le manifestazioni di interesse dei mesi scorsi non abbia più dato seguito ad altre azioni per recuperare l'impianto dell'omonimo quartiere capitolino.



“Ad agosto la Lazio e Lotito ci hanno chiesto l’accesso agli atti e noi l’abbiamo naturalmente concesso. Poi ci aspettavamo una risposta, ma da quel giorno nessuno li ha più sentiti. Sono responsabile dello stadio e sono una persona concreta, ma la Lazio non ci ha presentato alcun progetto e la cosa ci ha lasciato basiti: noi abbiamo consegnato i documenti, ma una proposta non è mai arrivata e questo ci dispiace molto, perché eravamo anche pronti a sostenere il progetto della Lazio. Questo investimento nella zona nord di Roma aveva anche un senso logico verso la tifoseria. biancocelete. Ad ogni modo, non vogliamo dare ultimatum. Al contrario, Lotito è libero di fare quel che vuole come lo siamo noi a questo punto. Se il presidente vuole fare lo stadio della Lazio in un altro punto di Roma, basta che ce lo dica e noi ci attiveremo per vedere cosa si può fare".