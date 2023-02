Proseguirà contro l'il cammino in2022-23 della. Dopo il terzo posto nel girone di Europa League e aver superato il turno eliminatorio intermedio contro il Cluj, l'urna di Nyon ha regalato oggi un viaggio in Olanda ai biancocelesti. Avversaria, contro cui i biancocelesti non hanno alcun precedente, che non vanta una grade palmares. Due i campionati olandesi vinti cui si aggiungono 4 coppe d'Olanda, ma nessun trofeo internazionale.Ryan; Kerkez, Chatzidiakos, Goes, Sugawara; Clasie, Reijnerds; Odgaard; Karlsson, Pavlidis, Mijnans. All. Pascal JansenDiversi i giovani interessanti nella rosa degli olandesi. Dal terzino sinistro Kerkez, che era stato anche accostato proprio alla Lazio nel mercato di gennaio, all'ala prodotto del vivaio van Brederode. La maggior qualità però è tutta in mediana dove Jordy Clasie fa valere tutta la sua esperienza anche in ambito internazionale.L'Az Alkmaar è attualmente 3° in Eredivise, con 44 punti dopo 22 partite giocate, a cinque lunghezze dal Feyenoord capolista e a due dall'Ajax. Come la Lazio è stata eliminata ai quarti di finale della Coppa d'Olanda (sconfitta ai supplementari contro l'Utrecht), ma rispetto ai biancocelesti ha già giocato molte più partite in Europa. Il suo percorso in Conference è infatti cominciato a luglio 2022 contro i bosniaci del Turzla City. Poi il Dundee UTD al terzo turno preliminare e infine il play-off contro i portoghesi del Gil Vicente. Ha vinto il proprio girone contro Dnipro, Vaduz e Apollon Limassol.La gara d'andata della Lazio sarà anticipata a martedì 7 marzo alle 18:45, perché giovedì 9 giocherà in casa la prima partita degli ottavi di Europa League anche la Roma. Il ritorno si giocherà invece come di consueto giovedì 16 marzo.