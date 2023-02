L'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri ha dichiarato dopo il pareggio per 0-0 sul campo del Cluj che è valso la qualificazione agli ottavi di finale in Conference League: "Impossibile giocare a calcio su questo campo impraticabile. La Uefa parla sempre di rispetto, ma ne ha davvero poco per il calcio e i giocatori".



"Vecino regista? Sapendo come giocano loro e vedendo il campo, è stata una conseguenza perché c'era bisogno di un saltatore e di fisicità. Difficilmente poteva venire fuori il palleggio su questo campo".

"Luis Alberto ha fatto il passo più lungo verso di me, perché ha iniziato ad allenarsi come dico io. E se lo fa, spesso gioca quando vuole lui".



"Possiamo competere su due fronti con questa rosa? È tutto da vedere, stasera qualcuno dei giovani ha fatto bene, Gila ha fatto una buona partita. Dobbiamo essere fortunati a livello di assenze, stasera ne avevamo troppe. Non so chi può rientrare lunedì contro la Sampdoria, devo parlarne con i medici. Spero di recuperare almeno chi viene da attacchi influenzali".