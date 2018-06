Sprocati è al centro del mercato Lazio. Sembra difficile da credere, ma l'oramai ex Salernitana, primo colpo della Lazio di Lotito piace a mezza Serie A. Esterno o seconda punta rapida e tecnica, 10 gol in stagione, il classe ’92 piace tantissimo alla dirigenza biancoceleste, è arrivato nello scetticismo generale ma Lotito ci punta tantissimo. Vuole farlo visionare ad Inzaghi, partirà per il ritiro. A meno che il mercato non bussi alla sua porta.



MERCATO LAZIO - Non è detto comunque che Sprocati rimanga alla Lazio: la società potrebbe girarlo in prestito ad un club minore per farlo abituare alla Serie A e farlo crescere. Secondo il ‘Corriere dello Sport’ su Sprocati ci sono Empoli e Sassuolo. Sprocati potrebbe essere la pedina giusta per una maxi-trattativa con Squinzi, patron dei neroverdi: alla Lazio potrebbero andare Politano ed Acerbi, al Sassuolo a quel punto soldi + una pedina a scelta. Si è fatto il nome di Cataldi, ma Sprocati piace, e non solo a Squinzi.