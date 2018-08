Giocherà in Serie A, ma non con la maglia della Lazio: Mattia Sprocati è reduce da un'ottima stagione a Salerno, ha fatto benissimo nel ritiro estivo agli ordini di Inzaghi, sta per lasciare la squadra biancoceleste. L’ala arrivata dalla Salernitana verrà mandata in prestito al Parma. Sprocati, capace di mettere a segno 10 gol e fornire 7 assist in 34 presenze con la Salernitana, è stato pagato 2,5 milioni dalla Lazio. Prestito con diritto di riscatto e controriscatto la formula dell'operazione, la Lazio vuole goderselo in caso di annata positiva. L’operazione è ormai praticamente fatta, siamo ai dettagli. L’ala lascerà in anticipo il ritiro della Lazio in Germania in anticipo per unirsi ai nuovi compagni.