L'ex centrocampista della Lazio e dell'Inter, e attuale allenatore dei San Jose Earthquakes, intervistato da 90min.com ha parlato così dei ricordi italiani: "Il derby di Roma è qualcosa di impressionante, con molta passione. In tre stagioni alla Lazio abbiamo quasi sempre battuto la Roma. In un anno ci siamo affrontati 4 volte, 4 derby vinti. Le tre stagioni trascorse nella Lazio sono state uniche. Il derby dell'Inter non è contro il Milan, ma con la Juventus. Questo è il derby nazionale, ma non ha tanta passione come quello di Lazio-Roma, anche se resta il più importante. È stato bello giocarli entrambi".