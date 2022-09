Ai microfoni di El Pais ha parlato. L'ex difensore della, che ieri ha debuttato colcontro il Real Madrid, ha rilasciato un'intervista nella quale è tornato anche sul suo passato in biancoceleste. Autore di una prova ragguardevole al cospetto delle Merengues, nonostante la sconfitta, il centrale italo-brasiliano ha spiegato di aver imparato molto dalla sua esperienza in Italia."Avevo voglia di cambiare aria e la Liga mi è sempre piaciuta molto. La Lazio è un grande club. Lì mi sono formato come giocatore e come persona. Giocavo a calcio da quando avevo 13 anni e arrivai all'Ituano, che ora milita nella Serie B del Brasile. Poi arrivarono i biancocelesti che mi tesserarono grazie al rapporto di uno scout. Avevo 19 anni. Ero un ragazzino, non parlavo italiano e il periodo di adattamento fu complicato. Andai prima in prestito alla Salernitana, una volta tornato fui aggregato alla squadra dove ho giocato cinque stagioni a buon livello in Serie A. Però, un'avventura nuova nella mia vita. Quando è arrivata l'offerta del Betis, sin dal primo momento mi hanno fatto sentire importante, anche prima che firmassi il contratto.Ora sono arrivato in un calcio differente, ma sono convinto che mi adatterò presto.In allenamento mi faceva diventare pazzo. Attacca sempre la profondità e non riesci a fermarlo. Poi ho incontrato anche altri giocatori forti. I più difficili da marcare sicuramente Lukaku e Dzeko".