L'Europa League per ripartire. Giovedì contro il Feyenoord all'Olimpico la Lazio inizierà il suo cammino europeo, cercando di lasciarsi alle spalle subito lo stop col Napoli. La partita di ieri però ha fatto scattare la spia della benzina e per questo Sarri è pronto al turnover.



Dalla metà del primo tempo la squadra ha rallentato parecchio i ritmi contro gli uomini di Spalletti che, invece, in settimana, avevano ruotato di più con le riserve e sono apparsi, anche per questo, più brillanti. Il mister biancoceleste nel post partita ha detto chiaramente che d'ora in avanti sarà così anche per la sua squadra. E quindi già contro gli olandesi l'11 titolare può essere stravolto. Maximiano avrà una nuova chance. Hysaj farà riposare uno tra Lazzari e Marusic. Gila e Casale si alterneranno con Patric e Romagnoli, mentre a centrocampo Milinkovic, Luis Alberto e Cataldi lasceranno spazio a Vecino, Basic e Marcos Antonio. Davanti tirerà il fiato Immobile con Cancellieri che avrà la sua occasione dall'inizio.