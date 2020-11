L'ex terzino della Lazio, Pippo Pancaro, ha parlato a Tmw Radio dello stato di forma della squadra biancoceleste. Ecco come si è espresso: "Sembra come se inconsciamente avessero tenuto qualche energia da parte per l'esordio in Champions. Dalla vittoria contro il Borussia si è sciolta, è ripartita e si sta vedendo la Lazio degli ultimi anni, al netto di tutte le difficoltà. Penso che quest'anno abbiano lavorato bene sul mercato, rendendo l'organico più numeroso. Si è visto in queste partite dove c'erano diversi infortuni e assenze causa Covid, non ultima la partita in casa con la Juve. Si è visto che chi ha giocato è stato all'altezza della situazione".



Su Inzaghi: "Sta facendo veramente delle cose straordinarie. Ha bruciato tutte le tappe, è partito benissimo da subito. Alla prima esperienza in Serie A ha saputo ottenere risultati straordinari attraverso anche una qualità di gioco importante: non vorrei sbagliarmi, ma mi pare che la sua sia la panchina più longeva del campionato, e sappiamo quanto questo sia difficile in Italia. I fatti dicono che la sta conservando grazie a risultati e prestazioni: mi complimento, e sono contento perché è un amico".