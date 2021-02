L'ex attaccante della, Fabio, ha parlato ai canali ufficiali del club biancoceleste. Ecco come si è espresso dopo la pesante sconfitta della squadra di Inzaghi contro ile in vista della sfida contro il, altra sua ex squadra: "Non è facile ripartire contro il Bayern, ma bisogna anche essere consapevoli di chi si è affrontato.. Loro sono una corazzata fisica, organizzata e con grande qualità, ma. Sul primo e sul terzo gol errori davvero gravi per giocatori che sono in Champions. Togliere questa giornata nera è difficile, ma bisogna pensare al futuro, agli altri obiettivi. Bisogna pensare che"."Si rischia al ritorno di fare figuracce ancor peggiori se si va già con l'idea di essere battuti.. La Lazio non è quella della scorsa sera, c’è stata anche paura. La prossima deve essere una sfida che può dare stimoli e fiducia ai biancocelesti per diventar grandi. Retropassaggi? Una moda, ma non ci può essere un'esasperazione. Credo si debba fare un po' e un po'. Basta talmente poco, un piccolo errore ti porta a fare delle brutte figure. E poi dipende anche dalla qualità tecnica che hai. Ad esempio,. Ha un portiere che con i piedi è un disastro (ride, ndr)"."L'assenza disono molto importanti per questa squadra.è un peccato che non giochi, per me la squalifica è anche ingiusta. Mi auguro che il Bologna non scenda in campo con poca convinzione, pensando che la Lazio abbia preso questa batosta e non sappia riprendersi., e ha voglia di far vedere che non è la squadra dell'altro giorno".