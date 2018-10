Dejan Stankovic, ex centrocampista della Lazio, si racconta a Sky Sport, parlando del suo mancato passaggio alla Roma: "Non vorrei sbagliarmi, ma penso che in quel momento ci fosse anche Mihajlovic in ballo. La Stella Rossa non aveva rapporti con la dirigenza della Roma, c’erano offerte da PSG, Rangers e Lazio. La dirigenza e l'offerta biancocelesti erano le migliori. Per mia fortuna sono andato alla Lazio. Ringrazio Cragnotti".