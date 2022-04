Mercoledì sarà una giornata importante in casa Lazio. Da quanto riporta Il Messaggero, ci sarà l'incontro tra Claudio Lotito e Maurizio Sarri in cui si parlerà di mercato e del rinnovo (ha il contratto in scadenza nel 2023). L'allenatore biancoceleste chiederà alla società di essere maggiormente coinvolto nella scelta dei rinforzi. Al vertice ci sarà anche Tare.