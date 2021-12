Persino la Salernitana ha meno problemi della Lazio sul mercato. Di questo paradosso parla oggi La Repubblica sottolineando le difficoltà dei biancocelesti e di altri cinque club di A dovute all'indice di liquidità.



Bologna, Cagliari, Empoli, Genoa, Sassuolo oltre al club capitolino hanno sforato il parametro e non possono quindi acquistare nuovi giocatori, a meno di nuove immissioni di denaro in società. E ciò può avvenire versando capitale - come fatto da Lotito in estate per prendere Zaccagni, prima che fosse ceduto Correa - oppure incassando dalle cessioni.