Niente Caicedo. L'attaccante doveva affiancare Immobile in Europa League contro il Marsiglia o sostituirlo, un problema all'adduttore lo ha fermato. L'ex Levante era riuscito a scalare le gerarchie di Inzaghi, di fatto scavalcando Luis Alberto e Correa. Il suo infortunio verrà valutato meglio nei prossimi giorni, nel frattempo sarà fuori anche contro il Sassuolo.



LEIVA E BADELJ - Inzaghi stamattina ritroverà la squadra, come riporta il Corriere dello Sport, lo staff medico farà un tentativo per recuperare Badelj e Leiva, che sono out da due settimane. Difficile ipotizzare la loro presenza contro il Sassuolo: Inzaghi dovrebbe schierare ancora Cataldi, approfitterà della sosta per recuperare i suoi registi.