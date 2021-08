Prosegue la telenovela Correa-Inter. I nerazzurri continuano a cercare l'affondo con la Lazio per portare il Tucu a Milano, ma al momento c'è ancora una leggera distanza tra le parti. Tramite l'intermediazione dell'agente del calciatore, Alessandro Lucci, il club meneghino è arrivato ad offrire una cifra vicina ai 30 milioni di euro compresi i bonus. Come riporta Il Messaggero però, Lotito al momento non si smuove dalla richiesta di almeno 35 milioni con i quali poi la Lazio si riversebbe sul mercato per acquistare un esterno e probabilmente un centrale di difesa. Si attendono importanti novità entro i prossimi due giorni con l'Everton che rimane alla finestra.