Francesco Acerbi non vuole tornare alla Lazio. L'Inter però vuole rinegoziare il prezzo del riscatto con i biancocelesti e per abbassare le richieste di Lotito - riporta stamattina il Messaggero è pronta a mettere sul piatto il cartellino di un giovane. Si tratta della mezzala Giovanni Fabbian, classe 2003, attualmente in forza alla Reggina. Secondo il quotidiano romano la trattativa potrebbe decollare a breve per chiudere la questione riscatto di Acerbi già prima dell'avvio dei ritiri estivi.