Sarri quando dice che il pareggio ottenuto contro il Lecce è un risultato deludente ma che può diventare decisivo per la qualificazione alla prossima Champions League della Lazio. Le sconfitte del Milan a Spezia e quella dell’Atalanta a Salerno gli danno pienamente ragione. Poi inizierà una nuova partita dopo entrerà in gioco Tare per cercare di migliorare una rosa che ha bisogno di diversi innesti per essere competitiva su due fronti.



RIVOLUZIONE A CENTROCAMPO- Sarà il reparto di centrocampo quello che registrerà più movimenti. In attesa di capire quale sarà il futuro di Milinkovic-Savic, Marcos Antonio e Luis Alberto, Tare è pronto a bussare alla porta del Bologna per due giocatori. Alla Lazio piace molto Ferguson ma nelle ultime ore è salita anche la candidatura di Schouten. Proseguono i contatti con il centrocampista del Porto Uribe che potrebbe firmare a parametro zero.



DOCCIA FREDDA- Un’altra priorità per la Lazio sarà quella di trovare un’alternativa di valore per Immobile. Tare ha un nome in cima alla lista: Santiago Gimenez, attaccante messicano classe 2001 del Feyenoord. Un bomber da 27 gol in 47 partite tra tutte le competizioni. Obiettivo difficile se non impossibile perché il club olandese sta convincendo il ragazzo a restare a Rotterdam almeno per un’altra stagione.