L'obiettivo di Sarri è vincere l'Europa League. Lo scrive questa mattina il Corriere dello Sport. Anche se il tecnico della Lazio non lo ammetterà mai l'idea di tornare a trionfare nella seconda competizione europea dopo il successo col Chelsea nel 2019 lo stuzzica parecchio. Il Comandande, come ricordato anche ieri in conferenza stampa, ha il record di imbattibilità di 16 partite consecutive in questa competizione. Meglio anche di Emery e Klopp. Regalarsi un'altra gioia come 4 anni fa, sarebbe anche il modo migliore per incidere a fuoco il suo nome nella storia del club biancoceleste e nel cuore di tutti i tifosi.



La Lazio sfiorò il successo della ex Coppa UEFA nel 1998, perdendo in finale con l'Inter. Poi ci andò vicina nel 2003, uscendo in semifinale contro il Porto di Mourinho. Da quando il torneo ha cambiato nome, le Aquile sono la squadra a poter vantare il maggior numero di presenze, ma non sono mai andati oltre i quarti di finale. Il primo passo, ha sottolineato il tecnico, è quello di passare il girone come primi per risparmiarsi il turno intermedio di play-off. Dopo di che, a marzo, si vedrà in che condizioni arriverà la squadra, tenendo anche conto che un'eventuale vittoria finale garantirebbe un posto ai gironi di Champions del prossimo anno. In fin dei conti, è esattamente quello l'obiettivo stagionale della Lazio.