L'oro di Tare direttamente dall'estero. Il ds albanese della Lazio sta sondando il mercato estero, alla ricerca del colpo che sorprende. Non solo Adekanye e Jony - fatta per il Malaga per 4,5 milioni più bonus.



MERCATO LAZIO - Come riporta il Messaggero, Tare sta puntando il 19enne prodigio del Betis Diego Lainez. Messicano, paragonato in patria a Lozano, è un mancino divino, è stato acquistato dal Club America per 14 milioni in 3 rate. Stiamo parlando di uno de prospetti più interessanti del calcio americano: la Lazio pagherebbe le 2 rate che mancano più altri soldi, in cambio anche dell'affare Durmisi, andato male. 167 cm, dribbling ed estro, gioca a sinistra e alzerebbe notevolmente il tasso tecnico sulla trequarti.