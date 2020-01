La Lazio, terza in classifica alle spalle di Inter e Juventus a 6 punti dalla vetta, festeggia a mezzanotte i 120 anni di storia. Castel Sant’Angelo per l’occasione si è colorato di biancoceleste, con circa 200 tifosi giunti fuori dal castello ad attendere l'arrivo della squadra. Altri 100 sono invece a Piazza della Libertà, dove si festeggerà a mezzanotte.



Tra i primi a recarsi alla festa il direttore sportivo Tare, seguito dal presidente della FIGC Gravina e dal numero uno della Lega Nazionale Dilettanti Sibilla. In seguito è arrivato poi il presidente biancoceleste Lotito, accolto da un unico grido della folla: “Presidente, facci sognare!". Con un chiaro riferimento allo scudetto. Poi sono arrivati i calciatori e Inzaghi (col padre Giancarlo), che prima della cena hanno effettuato una suggestiva visita all'interno del castello, con tanti giochi di luce ad accoglierli. ​Ovazione vera e propria al passaggio di Ciro Immobile, accompagnato come sempre dalla moglie Jessica Melena. Tutti presenti, dallo staff tecnico ai membri della rosa.