Sarà stato un caso, ma appena annunciato Gattuso dalla Fiorentina, Lotito avrebbe chiamato Inzaghi per un primo riavvicinamento. Come riporta Repubblica, il patron biancoceleste aveva preso tempo con il neo allenatore della Viola proprio per dare priorità all'incontro con Inzaghi (previsto oggi pomeriggio). Lotito non aveva fretta e così Gattuso ha scelto il club toscano, autoeliminandosi dalla corsa per la panchina della Lazio. Sempre che quest'ultima non resti salda nelle mani di Inzaghi, e la telefonata di ieri da parte del patron biancoceleste non può che essere una conferma a tal proposito.