Strappo decisivo dei bookmaker per la panchina della Lazio. L’ultimo atto tra la società e Simone Inzaghi andrà in scena domani con il vertice decisivo sul rinnovo, ma tra i betting analyst Gennaro Gattuso ha già preso il largo. Netto il taglio della quota nelle scommesse sull’allenatore della prossima stagione: sul tabellone Planetwin365 l’offerta è passata dal 3,00 dello scorso weekend all’1,85 attuale, mentre la conferma di Inzaghi è salita da 1,90 a 2,20. In agguato rimane anche Sinisa Mihajlovic, passato da 6,00 a 4,50, mentre si fanno remote le opzioni Juric e Gotti, ora a 8 e 9 volte la posta.