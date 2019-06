La Lazio poteva prendere Jony gratis, ed ecco la chiave che ha permesso a Tare di scavalcare tutti. Come riporta Marca.com, la clausola nel contratto del giocatore del Malaga che gli consente di lasciare la squadra spagnola in prestito se arrivano offerte da altre squadre che giochino in una prima divisione è stata la chiave per arrivare a Jony. Una situazione complicata da gestire per il Malaga: il contratto di Jony scade nel 2020, se fosse partito in prestito di fatto sarebbe andato via gratis.



MERCATO LAZIO - La Lazio per evitare la concorrenza ha deciso di investire sull'esterno due milioni: la strada più semplice, anche per evitare eventuali dissapori con il Malaga, che alla fine riceverebbe una parziale, seppur ridotta, fee per il trasferimento. Tare e la Lazio hanno in mano Jony, anche grazie alla clausola.