Lazio, l'offerta del Galatasaray per Luiz Felipe è di... 750mila euro. Secondo quanto riporta Milliyet, il club turco vorrebbe il difensore brasiliano in prestito, prima di passare in Turchia a titolo definitivo. Lazio e Galatasaray sarebbero in trattativa serrata, ma il trasferimento sarebbe ai dettagli.



MERCATO - Il ds del Galatasaray, Hanedar, è stato a Roma, ha pianificato il viaggio per inserire, nella trattativa, l'opzione di acquisto a fine stagione. I negoziati continuano, Luiz Felipe a gennaio potrebbe lasciare la Lazio, e aprire a quel punto il mercato dei difensori.